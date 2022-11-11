У соцмережах з’явилося перше фото з українськими військовими у Херсоні

У п’ятницю, 11 листопада, у соцмережах з’явився перший знімок з українськими військовими у Херсоні на тлі втечі звідти російських окупантів, повідомляє Новое время.

За словами місцевого журналіста Костянтина Риженка, оприлюднене фото було зняте у Шуменському мікрорайоні.

На ньому видно двох військових з характерними жовтими пов’язками на рукавах, котрі фотографуються з натовпом радісних містян, які їх обступили.

Раніше міноборони РФ відзвітувало про нібито повне виведення своїх окупаційних військ з Херсона.

Водночас жителі міста публікують фото з покинутими російськими солдатами, які перевдягаються у цивільний одяг у спробі змішатись з натовпом, щоб сховатися і не потрапити до рук ЗСУ.

На сьогодні Сили оборони звільнили вже цілу низку міст і сіл на південному напрямку, у тому числі Снігурівку, Брускінське, Борозенське та Киселівку за 15 кілометрів від Херсона.

При цьому деокупація триває і зупинятися ЗСУ не збираються.

Через успішні контрнаступальні дії української армії міноборони РФ було вимушено оголосити про відступ свого угруповання в Херсонській області на лівий берег Дніпра.

Таке рішення викликало різке невдоволення серед росіян, що розчарувалися у керівництві країни, яке допустило такий ганебний підсумок.

При цьому противник також зазнає величезних втрат в районі Сватового, у зв’язку з чим на кордон з Україною почали з'їжджатися десятки дружин і матерів мобілізовані росіян, які вимагають повернути тих, хто вижив додому.