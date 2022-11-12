У НБУ пояснили ціль запланованої моніторингової програми МВФ для України

Підсумком роботи місії МВФ, яка розпочала роботу 11 листопада, повинна стати моніторингова програма для України. Вона стане основою для повноцінної програми з МВФ вже у наступному році, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Очікуємо на плідну роботу з напрацювання параметрів моніторингової програми із залученням Ради МВФ, яка консолідує заходи макрофінансової політики української влади та стане основною для отримання фінансової допомоги від міжнародних партнерів у 2023 році" , - сказав голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, з боку МВФ є розуміння того, наскільки критичним для України сьогодні є фактор часу.

"Тому вже за результатами цієї місії розраховуємо на досягнення угоди на рівні персоналу на основі Меморандуму про економічну та фінансову політику, що сприятиме обговоренню Радою МВФ моніторингової програми в грудні" , – зазначив він.

У НБУ також додали, що виконання умов моніторингової програми допоможе Україні розпочати перехід до програми фінансування від МВФ та має посприяти залученню донорської підтримки від інших міжнародних партнерів.

Нагадаємо, 11 листопада місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні розпочала роботу в онлайн режимі. Результатом повинно стати запровадження моніторингової програми.