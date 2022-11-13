Війська РФ знову обстріляли Нікопольський район: є поранені

Російські загарбники знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області цієї ночі, 13 листопада. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали дві жінки, які були доставлені до лікарні, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Двоє поранених і десятки понівечених будинків. Вночі від ворожого вогню в черговий раз страждала Нікопольщина. Росіяни направили свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади" , - йдеться у публікації.

Чиновник зазначив, що найбільше постраждав Нікополь, куди прилетіло близько 40 снарядів російських окупантів.

"Поранено двох жінок - 46 і 82 років. Обидві доставлені до місцевої лікарні. Стан середньої важкості" , - повідомив Резніченко.

У Нікополі від ворожих обстрілів було пошкоджено понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, два десятки господарських споруд, кілька газопроводів та ліній електропередач.

Крім того, снаряди повністю зруйнували один будинок і викликали дві пожежі - у квартирі та приватному дворі. Пожежники вже загасили полум'я. Також від обстрілів постраждали місцевий коледж, відділ РАГС, адмінбудівля та шиномонтаж.

"У Марганецькій громаді людей не зачепило. Побито приватні будинки" , - розповів голова ОДА.