Омбудсмен розповів про катівні, які росіяни облаштували в Херсоні

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що не бачив таких масштабів тортур російськими окупантами мирних жителів України, як у звільненому Херсоні, повідомляє Новое время.

В етері телемарафону в четвер, 17 листопада, Лубінець розповів, що в Херсоні правоохоронці виявили дві катівні, де росіяни утримували десятки людей. Також є підтвердження того, що після тортур людей убивали.

"Таких масштабів я, напевно, ще не бачив. А я особисто відвідував усі катівні в різних областях України. Масштаб просто жахливий… Таке враження, що росіяни отримують від цього якесь задоволення, коли вбивають і піддають тортурам наших громадян" , — сказав омбудсмен.

За словами Лубінця, він розмовляв із чоловіком, якого окупанти 45 днів утримували в одному місці та катували. Він був свідком того, як разом із ним катуванням піддавали ще десятки людей: «Їх били електрикою, металевими трубами, їм ламали кістки. І все це відбувалося під камерами, тобто росіяни це все записували».

Омбудсмен вважає, що влаштовану росіянами катівню виявлять у кожному великому населеному пункті України, бо «це система, побудована РФ, — фільтраційний табір, відкривається військова комендатура і при ній обов'язково катівня, де катують і вбивають цивільних».

Раніше в МВС повідомили, що на Херсонщині правоохоронці виявили вже 63 тіла закатованих росіянами людей.

Минулого тижня країна-агресор Росія оголосила про виведення своїх окупаційних військ із Херсона та з правобережної частини області. Російські окупанти змушені були піти на такий крок, щоб зберегти залишки свого угруповання на тлі контрнаступу захисників України на цьому напрямку.

11 листопада в місто увійшли перші підрозділи української армії, яких зустріли радісні натовпи місцевих жителів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що операція зі звільнення Херсона тривала з початку вересня та закінчилася успіхом України, але має свою ціну.

У Генштабі ЗСУ 17 листопада повідомили, що захисники України звільнили до 5580 кв. км української території та 198 населених пунктів на півдні.