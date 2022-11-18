РВА: Російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області

Російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області сьогодні, 18 листопада, пізно увечері, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Повідомляється, що обстріл стався близько 21.00. До цього весь день у місті та районі було тихо, ворожих ударів не зафіксовано. Наслідки вечірнього обстрілу встановлюються, про потерпілих наразі не повідомлялося.

Раніше ми писали, що російські окупанти вночі 18 листопада випустили по кварталах Нікополя понад 40 снарядів.

Нагадаємо, російські загарбники б'ють по Нікопольському району на Дніпропетровщині практично регулярно. Вночі 16 листопада окупанти атакували три громади району з "Градів" та важкої артилерії.

Перед цим, 15 листопада, вночі обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади, випустивши понад 60 снарядів.