Bloomberg: Франція не встигає перезапустити реактори, щоб допомогти ЄС

Атомна промисловість Франції відстає в спробах вчасно запустити неробочі реактори, щоб уникнути відключень і допомогти Європі впоратися з втратою російських поставок цієї зими, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

Французька Electricite de France SA не встигає виконати план перезапуску чверті своїх атомних станцій до середини грудня. Однак її останні результати не виглядають багатообіцяючими, і мережевий оператор RTE попереджає, що ризик дефіциту в січні зростає.

Хоча компанія залучила аварійно-зварювальні бригади зі США та Канади, щоб допомогти усунути несподівані тріщини на дюжині агрегатів, графік уже значно відстає від плану, розробленого кілька тижнів тому.

Ці проблеми зроблять Францію, вразливою, попри менший вплив поставок російського газу, ніж у Німеччини. Потенційні побічні ефекти від дефіциту ядерної енергії у Франції тримають операторів електромереж по всьому континенту напоготові на випадок, якщо другій за величиною економіці Європейського Союзу знадобиться додаткова електроенергія.

Щоб обмежити шкоду економіці та запобігти соціальним заворушенням, адміністрація президента Еммануеля Макрона виділила щонайменше 100 млрд євро, щоб допомогти підприємствам, споживачам і державним органам впоратися зі зростанням цін на електроенергію, природний газ і бензин протягом наступного року.