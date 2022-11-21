Еквадор переміг Катар у матчі відкриття ЧС-2022

Збірна Еквадору перемогла Катар із рахунком 2:0 у матчі відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу в рамках першого туру групового раунду, повідомляє Новий час.

Американська команда забила м'яч вже на 3-й хвилині після удару Валенсії, але арбітр після відеоповтору помилково скасував взяття воріт.

Тим не менш, Еквадор досяг свого після завершення першої чверті години гри, коли той же Валенсія реалізував пенальті, призначений за фол на ньому ж.

На цьому гості турніру не зупинилися і могли подвоїти перевагу ще на 20-й хвилині, проте Естрада у повітрі зіткнувся з голкіпером Катару та пробив вище воріт.

Проте, «Триколор» забили другий м'яч після півгодини гри з гаком — після подачі Пресіадо ударом головою відзначився Валенсія і оформив дубль.

Тільки наприкінці першого тайму Катар міг відіграти один гол, проте зблизька Алі ударом головою не влучив у дальній кут.

У час, що залишився, забивати могли і Еквадор, і Катар, але Ібарра і Мігель втратили свої можливості.

Катар - Еквадор 0:2

Голи: Валенсія, 16 (з пенальті), 31

В іншому матчі групи A 21 листопада Сенегал зіграє з Нідерландами о 18:00 за київським часом.