Зеленський: По всій Україні готують Пункти незламності

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 22 листопада, заявив, що по всій Україні готують Пункти незламності, повідомляє Новое время.

"Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота Пунктів незламності… Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити. Упевнений: допомагаючи один одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму" , - наголосив президент.

За підсумками вівторка в Україні готові понад 4 тисячі таких пунктів, планується розгорнути ще більше. Глава держави розповів, що в пунктах будуть усі базові послуги — електрика, мобільний зв'язок, інтернет, тепло, вода і аптечка, вони будуть відкриті цілодобово та безкоштовно. Пункти обов'язково працюватимуть при обласних та районних адміністраціях, школах, будівлях ДСНС тощо.

На спеціальному сайті є мапа пунктів по всій країні, яка регулярно оновлюватиметься. Зеленський додав, що на сайті та в усіх пунктах можна буде дізнатися, де розташована найближча АЗС, банківське відділення, аптека та магазин.

Зеленський подякував усім представникам бізнесу, які роблять свої офіси Пунктами незламності з генераторами, водою і Starlink. Він закликав усіх підприємців, які хочуть долучитись, заповнити спеціальну форму на сайті nezlamnist.gov.ua.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 листопада заявив, що внаслідок ракетних ударів країни-агресора Росії по критичній інфраструктурі виведено з ладу майже половину енергосистеми України. За даними Укренерго, російські атаки пошкодили майже всі ТЕС і великі ГЕС.

СЕО компанії YASNO Сергій Коваленко казав, що режим відключень електроенергії в Україні може тривати до кінця березня 2023 року.