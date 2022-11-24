ЧС-2022: Бельгія мінімально здолала збірну Канади та очолила квартет

Непростою перемогою збірної Бельгії завершився матч 1-го туру групи F проти національної команди Канади, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Чемпіонат світу-2022, група F, 1-й тур

Бельгія – Канада – 1:0

Голи: Батшуаї, 44

Нереалізований пенальті: Девіс, 11 (К)

Спокійний темп стартових хвилин раптово порушив Б'юкенен. На подачі з кутового форвард "Брюгге" завдав удару з рикошетом, з яким впорався Куртуа, і відразу почав сигналізувати про гру рукою. Довелося втручатися у систему VAR.

Арбітр переглянув повтор і призначив одинадцятиметровий, а Карраско отримав "гірчичник". Пенальті почав бити найвідоміший з канадців - універсал "Баварії" Девіс. Але з тиском обставин вундеркінд не впорався. Він довго готував удар і пробив очевидно для кіпера Бельгії, тож Куртуа парирував постріл з позначки.

Надалі ініціатива переходила від однієї команди до іншої. Проте справжніх гольових моментів ані бельгійці, ані канадці не могли організувати. Але європейська збірна оформила гол у роздягальню – Алдервейрелд довгою передачею знайшов Батшуаї у штрафному кленовому листку, і той потужно пробив у далеку дев'ятку!

Були надії, що забитий м'яч розкріпачить обидві команди. Проте гра стала ще обережнішою. Кудись зникли цікаві ходи в атаках збірної Канади, хоч саме північноамериканцям тепер треба було забивати.

Фактично за рахунку 0:1 "кленові листки" створили лише два випадки. Б'юкененен неточно пробив головою після передачі одного з партнерів. А на 80-й хвилині Ларін теж головою ефектно замкнув навіс із правого флангу, але Куртуа в класному стрибку впіймав м'яч.

Зрештою "червоні дияволи" втримали мінімальну перевагу та набрали перші 3 пункти на Мундіалі. Наступні матчі у квартеті F відбудуться 27 листопада. Бельгійці зіграють проти збірної Марокко, а Канада зустрінеться із хорватською командою.