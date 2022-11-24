ISW: Кремль не відступив від мети контролювати Україну

На думку аналітиків Інституту дослідження війни (ISW), президент Росії Володимир Путін досі прагне відновити контроль над Україною, хоча й декларує прагнення до переговорів про мир, балансування в риториці дратує його прихильників, повідомляє Українська правда.

"Кремль не відступив від своїх максималістських цілей щодо відновлення контролю над Україною, але, скоріше, частково завуальовує цілі Росії, щоб ввести в оману західні країни і змусити Україну шукати миру" , - заявляють аналітики ISW.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 21 листопада, що зміна нинішнього уряду в Україні не є метою російської "спеціальної військової операції" в Україні, зазначивши, що президент Росії Володимир Путін "вже говорив про це".

26 жовтня Путін заявив, що Україна "втратила свій суверенітет" і повністю перейшла під контроль НАТО.

У своєму виступі в дискусійному клубі "Валдай" 27 жовтня Путін знову відкинув суверенітет України, зазначивши, що Росія "створила" Україну і що "єдиною реальною гарантією українського суверенітету" може бути тільки Росія.

Путін також послідовно відстоює свою тезу про те, що Україна є нацистською державою, яка повинна бути "денацифікована".

"Вимоги Путіна рівнозначні вимозі зміни режиму в Києві, навіть якщо він прямо не закликає до цього в своїх нещодавніх заявах. Той факт, що Пєсков посилається на ці коментарі Путіна, робить дуже сумнівним будь-який серйозний відступ від російських цілей у коментарях Пєскова.

Затуманення Кремлем своїх цілей, які, ймовірно, розраховані на західну аудиторію, тим не менш, збиває з пантелику російських прихильників війни.

Заява Пєскова, ймовірно, мала на меті пом'якшити наслідки провоєнного виступу віце-спікера Ради Федерації РФ Костянтина Косачова, який заявив, що Росія може нормалізувати відносини з Україною лише після капітуляції українського уряду. Ці дві протилежні заяви збентежили провоєнну спільноту.

Один із мілблогерів, пов'язаний із "Групою Вагнер", у відповідь на заяву Пєскова саркастично зауважив, що Росія безцільно веде війну без чіткої мети" , - вважають аналітики.

ISW й раніше повідомляла про подібні реакції на рішення Кремля обміняти українських військовополонених з Маріуполя, яких кремлівські чиновники і пропагандисти очернили як "нацистів" і "військових злочинців".

Тим часом відомі російські політики продовжують просувати відверто геноцидну риторику щодо України, зазначають американські аналітики інституту.

Депутат Московської міської думи та прокремлівський журналіст Андрій Медведєв 23 листопада опублікував у Telegram-каналі довгу тираду, в якій категорично заперечив існування української нації, звівши українську ідентичність до "політичної орієнтації".

Медведєв назвав Україну язичницьким культом смерті, який поклоняється стратам ув'язнених, і закликав до повної "ліквідації української державності в її нинішньому вигляді".

"Ця риторика є відверто винищувальною та дегуманізуючою і закликає до ведення геноцидної війни проти української держави та її народу, що, зокрема, пронизало дискурс на найвищому рівні російського політичного мейнстріму" , – констатує ISW.

Інститут нагадує, що "Путін також використовував подібну геноцидну мову у спосіб, який є принципово несумісним із закликами до переговорів".

Тим часом "нерішучість Кремля публічно заявити про повну відданість крайній націоналістичній ідеології та війні", за спостереженням ISW, викликає подив у пропагандистів. "Експерти" на російському державному телешоу заперечили твердження пропагандиста Володимира Соловйова про те, що Херсонська область є повністю російською і що це виправдовує застосування ядерної зброї.

ISW також раніше повідомляла, що російський крайній націоналістичний ідеолог Олександр Дугін звинуватив Путіна в тому, що він не повністю відданий провійськовій ідеології.

"Путін загалом намагався збалансувати крайні націоналістичні тези, щоб заручитися підтримкою націоналістично налаштованої спільноти, і більш поміркований наратив, щоб зберегти підтримку решти російського населення.