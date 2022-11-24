Генштаб повідомив, де українські сили відбили атаки окупантів

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Клищіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні станом на четвер, 24 листопада, повідомляє Новое время.

На Волинському та Поліському напрямах обстановку без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку окупанти обстріляли з реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів Гай та Хренівка Чернігівської області та Басівка, Середина Буда та Ясна Поляна Сумської області.

На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Білгородської області противник утримує підрозділи своїх військ щодо демонстраційних дій. Періодично веде обстріли з мінометів та ствольної артилерії по позиціях Сил оборони, а також районах населених пунктів Бологівка, Ветеринарне, Глибоке, Дворічне, Ізбицьке, Червоне, Кудіївка, Огурцове та Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямах противник обороняється. Цинічно обстрілює з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, райони населених пунктів Берестове, Вільшана, Вишневе, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області; Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка та Площанка Луганської області та Терни, Торське і Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямах супротивник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Берхівка, Верхньокам’янське, Виїмка, Водяне, Григорівка, Клещіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Первомайське, Роздолівка та Яков.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Зафіксовано обстріли районів населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль, Пречистівка та Шахтарське Донецької області та Гуляйполе, Зелений Гай, Дорожнянка, Оріхів, Полтавка, Степногірськ, Темування та Червоне на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник не припиняє артилерійського обстрілу позицій наших військ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Антонівка, Берислав, Громадські, Білозерка, Дніпровське, Дудчани, Качкарівка, Новоолександрівка, Понятівка, Станіслав, Токарівка, Широка Балка Херсонської області та Херсон, веде позиційну оборону. Ворог удосконалить логістичне забезпечення передових підрозділів та покращує фортифікаційне обладнання позицій на зазначених напрямках.