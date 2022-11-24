До кінця дня українські АЕС знову запрацюють – Галущенко

Після того, як у середу всі українські атомні електростанції вимкнулися з мережі, до кінця четверга вони знову працюватимуть в українську енергомережу, що суттєво зменшить дефіцит в ній.﻿ Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів в етері Єдиних новин, повідомляє Економічна правда.

"Вчора насправді відбувся блекаут нашої енергосистеми внаслідок ракетних обстрілів які відбулися. Ситуація дуже складна, але н о 4 ранку ми змогли об'єднати енергосистему, і вона зараз працює як єдина" , – заявив міністр.

Він додав, що вже заживлені об'єкти критичної інфраструктури по всій країни і обсяг генерації збільшуватимуть протягом дня.

"Ми розраховуємо, що до вечора [четверга] почнуть працювати АЕС, віддавати електроенергію в мережу, і це значно скоротить дефіцит. Це вперше, коли одночасно були вимкнені всі чотири АЕС" , – розповів Галущенко.

Зараз ключове для АЕС, продовжив він, це отримувати електроенергію для власних потреб, що є питанням ядерної безпеки: коли АЕС працює на дизель-генераторах, є ризики для норм та вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Відтак всі АЕС якнайшвидше підключили до української енергосистеми, що дасть їм змогу у четвре знову видавати електроенергію в мережу. Винятком є Запорізька АЕС, яка продовжує працювати на дизель-генераторах.

У разі, якщо повторних обстрілів не відбудеться, до кінця дня енергетики зменшать дефіцит в енергосистемі й українці зможуть повернутися до планових відключень.