У Києві даватимуть світло на 2-3 години

У ДПЕК повідомили, що електрику в Києві подаватимуть на 2-3 години, поступово збільшуючи обсяг її вироблення АЕС та ТЕС.

"Ми дали живлення у Києві всю на критичну інфраструктуру, десь 30% населення має зараз живлення у Києві. Будемо потроху перемикати, по 2-3 години давати світло, доки не буде збільшено обсяг енергії. Дай Боже вийдемо на ті графіки відключень , які у нас були вчора на ранок", - заявив виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

