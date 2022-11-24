Чорна п'ятниця стартувала!Міжбанк всього за 6000 грн. на рік при оплаті карткою
Купити доступ

У Києві даватимуть світло на 2-3 години

У Києві даватимуть світло на 2-3 години

У ДПЕК повідомили, що електрику в Києві подаватимуть на 2-3 години, поступово збільшуючи обсяг її вироблення АЕС та ТЕС.

"Ми дали живлення у Києві всю на критичну інфраструктуру, десь 30% населення має зараз живлення у Києві. Будемо потроху перемикати, по 2-3 години давати світло, доки не буде збільшено обсяг енергії. Дай Боже вийдемо на ті графіки відключень , які у нас були вчора на ранок", - заявив виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

Новини

Популярні теми форуму

analytics