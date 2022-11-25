ICMP: Понад 15 тис. людей зникли безвісти на війні в Україні

Директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Метью Холлідей заявив, що під час війни в Україні зникли безвісті понад 15 тис. людей, повідомляє Українська правда.

За словами Холлідея, цифра 15 тис. є консервативною, якщо врахувати, що в одному лише Маріуполі, за оцінками української влади, загинули або зникли безвісти 25 тис. осіб.

Він вважає, що процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій.

Холлідей заявив, що наразі невідомо, скільки людей були насильно переміщені, утримуються під вартою в Росії, розлучені зі своїми сім'ями, або померли та поховані в імпровізованих могилах.

"Зараз головне – вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити ідентифікацію якомога більшої кількості осіб.

Переважна більшість зниклих безвісти та загиблих є жертвами воєнних злочинів, тому винні мають бути притягнуті до відповідальності" , - заявив Холлідей.

Довідка: Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти створена після балканських воєн 1990-х років, організація базується в Гаазі. У липні ICMP відкрила офіс у Києві, щоб допомогти Україні документувати та розшукувати зниклих безвісти.

