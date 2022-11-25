В НАТО прокоментували ідею Польщі розмістити Patriot в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс надав Україні системи ППО, але якщо йдеться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.﻿ Про це він сказав на пресконференції перед зустріччю глав МЗС країн НАТО у Бухаресті наступного тижня, відповідаючи на питання про адресовану Німеччині пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot, повідомляє Європейська правда.

"Я вітаю німецьку пропозицію зміцнити протиповітряну оборону Польщі шляхом розміщення батарей Patriot у Польщі після трагічного інциденту минулого тижня, який забрав життя двох людей" , - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що Альянс наростив присутність на східному фланзі, особливо після вторгнення РФ в Україну у лютому.

"Ми наростили нашу присутність шляхом збільшення бойових груп, чисельності військових на місцях, крім того, відбулося збільшення повітряної і морської присутності, і це включає також системи протиповітряної оборони, літаки, системи ППО, такі як Patriot. Крім того, ми надали системи протиповітряної оборони Україні, в тому числі сучасні системи" , - сказав генсек.

Він заявив, що на зустрічі наступного тижня переконуватиме союзників збільшити підтримку України, і не лише шляхом надання ППО.

"Але конкретні рішення стосовно конкретних потужностей залишаються національними рішеннями" , - заявив Столтенберг.

Раніше Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у середу, що він попросив Німеччину натомість направити в Україну Patriot.

"Після нових російських ракетних ударів я попросив Німеччину передати запропоновані Польщі батареї Patriot Україні та розмістити їх на її західному кордоні" , - написав Блащак у Twitter.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені лише для використання на території НАТО.