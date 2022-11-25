Путін відзначився цинізмом на зустрічі з матерями загиблих солдатів

Російський диктатор Володимир Путін провів зустріч із матерями загиблих на війні проти України військових. Він вважає, що солдати досягли своєї мети у житті, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Путіна.

Диктатор зазначив, що в Росії від ДТП та алкоголю помирає по 30 тисяч людей.

"Важливо те, що всі ми смертні, ми всі під Господом, і ми колись із цього світу все підемо. Це неминуче. Питання в тому, як ми жили" , - сказав Путін.

При цьому глава Кремля заявив, що російські солдати, які воювали проти України і загинули, нібито "жили", "їхні цілі досягнуті", їхнє життя "виявилися значними".

Нагадаємо, лише минулої доби українські військові ліквідували ще 430 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 86150 своїх солдатів.

Раніше глава Міноборони Британії Бен Воллес заявляв, що в армії РФ ще є досвідчені військові, але більшість із них уже мертві.