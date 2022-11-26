МЗС: геноцидна війна Росії має однакову з Голодомором мету

МЗС України закликало міжнародних партнерів визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та не допустити подальших воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду з боку Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це міністерстві заявило у своєму коментарі до Дня пам’яті жертв голодоморів.

26 листопада в Україні вшановують пам'ять багатомільйонних жертв злочинів тоталітарного комуністичного режиму – масового штучного голоду 1921-1923 років в Україні, Голодомору 1932-1933 років – геноциду українського народу і масового штучного голоду в Україні у 1946-1947 роках, зазначили у міністерстві.

Впродовж десятиліть тоталітарний режим в Кремлі робив усе можливе, щоб приховати від міжнародної спільноти наслідки репресивної політики щодо українців, замовчував, перекручував і заперечував факти задля уникнення відповідальності за скоєні злочини, додали у відомстві.

"Сьогодні, в 90-ті роковини початку Голодомору 1932-1933 років в Україні, мета загарбницької геноцидної війни Росії не відрізняється від мети геноциду 1932-1933 років – знищення української нації та її державності. Продовжуючи терористичні атаки на об’єкти критичної інфраструктури, руйнуючи історичну та культурну спадщину, здійснюючи насильницьке вивезення українських дітей на російську територію, РФ веде війну проти української ідентичності" , - заявили у міністерстві.

Політичні та ідеологічні наративи сталінської епохи, зокрема із насаджування образу "ворожого Заходу" та заперечення існування України як самостійної держави, сьогодні особливо активно відтворюються в тоталітарній політиці нинішньої Росії, наголосили в МЗС.

"Тоталітарний комуністичний режим вчиняв масові голодомори, а режим Путіна веде всесвітні "голодні ігри". Сотні мільйонів людей в Африці та Азії вже постраждали від руйнування сільськогосподарської інфраструктури та блокування експорту українських зернових з боку РФ. Як і в 1932-1933 роках НКВС вилучало в українців останнє продовольство, так і у 2022 році російські окупаційні війська грабують українські елеватори та вивозять українське зерно.

Перешкоджаючи роботі Чорноморської зернової угоди, Кремль використовує продовольство як зброю задля втілення своєї агресивної політики. Низка країн та регіонів опинилася на межі голоду через війну Росії проти України. Агресія Росії проти України доводить, що непокаране зло та невизнані історичні помилки повертаються в наш час в гірших масштабах" , - йдеться у заяві.

МЗС закликало міжнародних партнерів відновити історичну справедливість – визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та не допустити подальших воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду з боку Росії.

Нагадаємо, 24 листопада Верхня палата парламенту Ірландії, а також парламент Молдови визнали Голодомор геноцидом українського народу, а парламент Румунії визнав Голодомор злочином проти людства і українського народу.

У Бундестазі підготували рішення про визнання Голодомору геноцидом, голосуватимуть наступного тижня.