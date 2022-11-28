Папа Римський назвав українців народом-мучеником через російську агресію

Папа Римський Фрациск в інтерв'ю журналістам назвав українців народом-мучеником через російську агресію, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє "Vatican News".

"Коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученик, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, то є той, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які вторгаються.

Загалом, найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але не належить до російської традиції, наприклад, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, той, хто нападає, – це російська держава. Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов’язково вказувати ім'я та прізвище".

Папа розказав, що на другий день війни пішов до російського посольства (при Святому Престолі), незвичайний жест, тому що Папа ніколи не ходить до посольства.

"І там я сказав послу сказати (Володимиру) Путіну, що я готовий поїхати за умови, що він надасть мені віконце для переговорів. Міністр закордонних справ (Сергій) Лавров надіслав мені формальну відповідь, ввічливий лист, з якого я зрозумів, що поки що в цьому немає необхідності" , - додав Папа.

Також Франциск відзначив, що ніколи не давав нагоди думати, "що я прикриваю агресію".

"Чому я не називаю Путіна? Тому що це не потрібно; це вже відомо. Однак іноді люди чіпляються за деталь. Всі знають мою позицію, з Путіним чи без Путіна, не називаючи його імені" , - підкреслив Папа.

Франциск додав, що цими днями припадає річниця Голодомору, геноциду, який Сталін вчинив проти українців (у 1932 - 33 роках).