В одному з поховань в Ізюмі знайшли тіло дитячого письменника та поета

В одному з поховань в Ізюмі Харківської області знайшли тіло дитячого письменника та поета Володимира Вакуленка, який зник у березні 2022 року, повідомляє Новое время.

Про це повідомила у Facebook режисерка, сценаристка та письменниця Ірина Цілик.

"ДНК-експертиза остаточно підтвердила: тіло українського письменника Володимира Вакуленка знайшли в одному з поховань у місті Ізюм. А ми сподівалися, що він у полоні... Володимир зник у березні. Спочатку ми думали, що він зник разом із сином-підлітком, у якого аутизм і якого Володимир виховував сам. Але сина згодом знайшли у батьків Володимира. Володимир був дуже проукраїнською людиною, таких людей завжди легко помітити в маленькому містечку, окупованому росіянами" , — написала вона.

Цілик розповіла, що в перші дні окупації Володимир Вакуленко вів щоденник, який закопав у землю, а після звільнення Ізюма восени його батько передав записи українській письменниці Вікторії Амеліній.

"Спочивай з миром, любий Володю. А мене нудить від думки, що нам знову пропонуватимуть якісь культурні діалоги з російськими письменниками, інтелектуалами тощо, поки тіла вбитих українських письменників знаходять у масових похованнях. Згадайте Володимира Вакуленка наступного разу, коли захочете запропонувати черговий спільний захід, круглий стіл чи іншу маячню для „примирення українців і росіян на культурному полі“" , — додала режисерка.

Як повідомляє Суспільне, Володимир Вакуленко зник у селі Капитолівка біля Ізюма в березні 2022 року, і його батьки понад пів року шукали сина. Пізніше з'явилась інформація, що його викрали російські окупанти. Дані письменника знайшли в журналі з даними про загиблих, який під час окупації вела ритуальна служба в Ізюмі.

15 вересня в лісосмузі на території звільненого Ізюма виявили масові поховання. Станом на 23 вересня в місці масового поховання ексгумували 447 тіл — з них 425 цивільних, серед яких п'ять дітей, і 22 військовослужбовці ЗСУ. У загиблих виявили мінно-вибухові травми, осколкові, вогнепальні та колото-різані поранення, у деяких на тілі сліди тортур.