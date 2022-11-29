Ситуація на фронті на ранок 29 листопада: інформація Генштабу

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам'янське, Білогорівка, Яківлівка, Первомайське, Опитальне, Невельське, Красногорівка Донецької області, повідомляє Ділова столиця.

"Ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів" , - зазначили у відомстві.

Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямах обстановку без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку мінометний та артилерійський обстріл зафіксовано в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Середина Буда, Нововолодимирівка, Рожковичі Сумської області.

На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілка, Стариця, Огурцово, Бударки, Чавунівка та Амбарно Харківської області.

На Куп'янському напрямі противник тримає оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріл з артилерії різних типів по районах населених пунктів Бологівка, Кам'янка, Куп'янськ, Табаївка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямі ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріл з артилерії в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Торське Донецька область.

На Бахмутському та Авдіївському напрямах російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневої поразки з танків та артилерії зазнали об'єктів у районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Яківлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Новогорівка, Донецька область.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Ненудне Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії за позиціями Сил оборони України та районами населених пунктів Запорізької області, недалеко від лінії зіткнення. Ракетні удари ворога зазнала громадянська інфраструктура міста Дніпро.

На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Не припиняють артилерійський обстріл підрозділів українських військ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсона.

"На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств. Зокрема, у населеному пункті Білокуракине вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм" , - пише Генштаб.

У відомстві підтвердили поразку району розташування одного із підрозділів російських окупаційних військ у місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога становлять до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 пораненими.