ISW: Москва змушена покладатися на погано організовані формування
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські окупанти змушені покладатися на погано підготовлені та організовані тимчасові формування після того, як їм фактично довелося відмовитись від концепції батальйонно-тактичних груп, повідомляє Українська правда.
У звіті інституту за 29 листопада вказується, що міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські сили, ймовірно, припинили розгортання батальйонно-тактичних груп в останні три місяці, оскільки такі групи показали свою неефективність в боях в Україні.
За оцінками ISW, починаючи з квітня, російські батальйонно-тактичні групи деградували після невдалих наступальних операцій, включаючи атаки на Київ, Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ. В інституті зазначили, що подальші зусилля з реконструкції цих БТГ для відновлення їхньої бойової потужності зазнали невдач.
Після невдач, йдеться у повідомленні ISW, російські війська, ймовірно, кинули свої сили, які залишилися, та новий особовий склад, включаючи мобілізованих, у погано підготовлені, оснащені та організовані тимчасові формування з низьким моральним духом і дисципліною.
Аналітики ISW вважають, що спосіб, в який російські військові сформували нові структури шляхом розформування доктринальних батальйонів, полків і бригад, ймовірно, позбавили росіян можливості повернутися до концепції БТГ, а тому тепер російські окупанти змушені покладатися на тимчасові формування, в які залучаються мобілізовані.
Основні висновки ISW:
- Російські війська досягли незначних успіхів у районі Бахмута 29 листопада, але навряд чи вони просунулися вперед з тією швидкістю, про яку заявляють російські джерела.
- Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські сили, ймовірно, припинили розгортання батальйонних тактичних груп протягом останніх трьох місяців, що підтверджує попередні оцінки ISW.
- Українські війська продовжували контрнаступальні операції навколо Сватового та Кремінної.
- Окупанти продовжували обмежені наземні атаки на захід від Кремінної з метою відновлення втрачених позицій.
- Російські війська проводили наземні обстріли поблизу Сіверська та Авдіївки, а також на заході Донецької області.
- Росіяни продовжували зміцнювати оборонні позиції на сході Херсонської області, в той час як українські війська продовжували наносити удари по скупченнях російських військ на півдні України.
- Окупанти продовжували боротися із застарілою технікою та нестачею власних кадрів на тлі офіційних дій, що свідчать про ймовірну другу хвилю мобілізації.
- Незалежне розслідування виявило, що Росія, можливо, перевезла тисячі українських ув'язнених до РФ після виведення військ із західного берега Херсонської області.