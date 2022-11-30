Ситуація на фронті на ранок 30 листопада: інформація Генштабу

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області, повідомляє Ділова столиця.

"Водночас російські окупанти завдали 2 ракетних ударів по цивільних об'єктах населеного пункту Ковшарівка на Харківщині та міста Слов'янськ Донецької області, здійснили 47 авіаційних ударів та 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ" , - зазначили у відомстві.

На Волинському та Поліському напрямах обстановку без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник із мінометів та артилерійських систем обстріляв райони населених пунктів Манухівка, Ворожба, Проходи, Михайлівське та Травневе Сумської області.

На Слобожанському напрямку поразки з усього спектру артилерії зазнали районів населених пунктів Висока Яруга, Стрелеча, Червоне, Глибоке, Стариця, Огурцове, Гатище, Амбарне, Петро-Іванівка та Дворічне Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямах противник обороняється. Здійснив обстріл з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Первомайське, Орлянське, Кислівка та Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Майданчик, Невське, Червонопопівка у Луганській області. Завдав авіаційних ударів поблизу Макіївки.

На Бахмутському та Авдіївському напрямах ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневі поразки з танків та артилерії зазнали об'єктів у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Нанесено авіаудари в районі Авдіївки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Велика Новосілка, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Нескучне та Новопілля Донецької області та Ольгівське, Загірне, Оріхів, Новоандріївка та Малі Щербаки на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаударів у районах Вугледару, Ольговського та Степового.

На Херсонському напрямку вогневої поразки з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізоміс. Противник не припиняє артилерійського обстрілу підрозділів українських військ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро, у тому числі й Херсона.

"Протягом минулого тижня до лікувальних закладів тимчасово окупованого міста Донецька доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ" , - пише Генштаб.

Також, за даними відомства, у тимчасово окупованому місті Горлівка одну з цивільних лікарень перепрофільовано на військовий госпіталь, куди повністю обмежений доступ цивільних осіб. До хворих допускається виключно медичний персонал.