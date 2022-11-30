В ГУР пояснили, чому масові ракетні удари РФ стали на паузу

У Головному управлінні розвідки вважають, що Російська Федерація перед наступним масовим ракетним ударом готує і накопичує ракети, вивчає нові цілі і проводить дорозвідку, повідомляє Українська правда.

Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

Скібіцького запитали, чим спричинена "пауза" між масованими ракетними ударами РФ по Україні. Чи Росія вичікує щось?

"По-перше, здійснюється дорозвідка тих об’єктів, по яких наносилися удари.

По-друге, це класичний підхід: вивчаються райони й цілі, по яким буде нанесено удар.

По-третє, відбувається підготовка ракет до бойового застосування, їхнє зосередження. Це потребує часу.

А, враховуючи те, що запас в Російської Федерації зменшується, застосовуються старі ракети, які були вироблені ще за часів Радянського Союзу, потрібно їхнє обслуговування перед використанням".

За його словами, у ГУР фіксували, що росіяни застосували застарілі ракети Х-22, і доволі великий відсоток із них підривався у повітрі і не досягав цілі.

Скібіцький розповів, що війська РФ використовують стратегічний запас по деяких видах озброєння, бо "30% – поріг, який завжди повинен лишатися".

"Бачимо по тих уламках ракет, які вони застосовували, що ракети виготовлені в цьому році. Тобто ракети одразу з конвеєра йдуть для застосування.

На скільки вистачить цих ракет – залежить від виробництва. Воно впало в порівнянні з довоєнним періодом, але, на жаль, Російська Федерація через обхід економічних санкцій ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет й іншого озброєння, яке використовується проти України".

Представник ГУР також розповів, що Росія транспортувала боєприпаси з території Білорусі: "Протягом двох місяців Росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм".

За його словами, даних щодо вивезення ракет з Білорусі типу "Точка-У", немає.

Скібіцький припускає, що Росія має ще достатньо запасів, щоб завдавати ударів власним озброєнням.

Водночас, за його словами окупанти ведуть перемовини про постачання озброєння та боєприпасів з іншими країнами.

Зокрема, про боєприпаси до РСЗВ типу "Смерч" та "Ураган", тому що виробництво РФ ще не стало масовим, тож у Росії існує певний дефіцит.

За інформацією ГУР, Росія проводила перемовини з Іраном щодо поповнення російського арсеналу балістичних ракет: "Є проєкти угод між Росією та Іраном, але наразі поставок такого озброєння ми не зафіксували".