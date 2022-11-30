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Кулеба про заяву голови Єврокомісії, що Україна втратила 100 тисяч військових

Кулеба про заяву голови Єврокомісії, що Україна втратила 100 тисяч військових
Фото: kmu.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про, те що у війні з Росією Україна втратила 100 тисяч своїх військовослужбовців, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє кореспондентка НВ з Бухареста, де у середу, 30 грудня завершився дводенний саміт НАТО.

За словами Кулеби, ймовірно, йшлося про загиблих та поранених захисників України.

"Є розрахунки гіпотетичні експертні: які втрати, хто загинув, хто поранений. Тому що коли кажуть, умовно кажучи, втратили 100 тисяч людей, насправді є багато нюансів. Хтось із цих людей поранений, а хтось загинув і на це потрібно звертати увагу", — сказав Кулеба на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

На його думку, в Єврокомісії визнали неточність.

"Я думаю, що стосовно виступу президентки Єврокомісії той факт, що вони самі цю цифру видалили, і по суті принесли вибачення, це говорить про те, що вони не готові її захищати. Раз вони не готові її захищати — це не є предметом для якогось серйозного обговорення. Для нас в Україні життя кожного солдата, життя кожної цивільної людини — це цінність і для нас одна смерть має таку саму трагедію як і смерть тисячі. Це власне нас і відрізняє від РФ", — наголосив Кулеба.

У середу, 30 листопада, у важливій промові щодо відповідальності Росії за злочини в Україні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила непідтверджену цифру втрат української армії, яку згодом прибрали з офіційного відео і тексту виступу.

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