Герус: Повністю відновити енергосистему України цієї зими неможливо

Через постійні обстріли російських окупантів відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури протягом цієї зими неможливо, незважаючи на підтримку західних партнерів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява голови Комітету з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса в ефірі телемарафону.

"Обладнання, яке знаходиться на складах у наших європейських партнерів, вже їде в Україну, його швидко передають. Однак протягом цієї зими відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури неможливо”, - сказав Герус.

Він підкреслив, що українська енергосистема знаходиться під постійними обстрілами російських окупантів, в Європі немає такої кількості обладнання, яку потребує Україна, для його виготовлення необхідно не менше шести місяців

За словами Геруса, Україна поки що ремонтує об'єкти власними силами, а дефіцит електроенергії компенсує почерговими відключеннями.

Нагадаємо, що у Києві за останню добу дефіцит електроенергії знизився з 50 до 30-35%. Загалом ситуація з енергопостачанням у столиці покращується.

Також раніше ми писали, що ДТЕК планує вмикати електропостачання своїм клієнтам на 5-6 годин на день вже найближчим часом.