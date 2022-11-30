FT: Ціни на термінли Starlink в Україні зростуть майже вдвічі

Ціна пристроїв Starlink в Україні зросли майже вдвічі від початку року на тлі перебоїв у роботі зв’язку в країні через атаки Росії на енергомережу країни, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані Starlink та повідомлення українських користувачів.

Термінали Starlink, які виробляються компанією SpaceX Ілона Маска, зростуть в ціні до 700 доларів для нових українських споживачів, зазначається на сайті компанії.

Це означає зростання з приблизно 385 доларів на початку року, як свідчать скріншоти минулих цінових даних, опубліковані користувачами всередині країни. Зауважимо, що наразі з доставкою до Харкова вказана на сайті ціна становить 600 доларів, що у будь-якому разі значно вище на ціну на початку року.

Вартість щомісячної підписки на Starlink також коливалася: спершу вона знизилася з приблизно 100 доларів до 60 доларів в День Незалежності України 24 серпня, а тепер зросте до 75 доларів.

Зазначається, що ціни також різко зросли в сусідній Польщі, звідки багато українців завозять термінали Starlink, щоб забезпечувати належний зв’язок всередині країни, але залишилися на тому ж рівні в Словаччині та більшості інших європейських країн. Наприклад, в Австрії термінал наразі коштує 480 євро, або майже 500 доларів.

Незрозуміло, чи змінилися ціни також і для українського уряду, який отримує термінали Starlink від різних донорів, зокрема – від SpaceX Ілона Маска, польського уряду і союзників по НАТО.

За словами українських ритейлерів, попит на Starlink зріс за останні тижні, внаслідок чого з'явився невеликий сірий ринок, на якому люди платять до 1125 доларів за негайну доставку пристроїв, замість того, щоб чекати, поки вони будуть доставлені з Польщі або поки SpaceX здійснить доставку.

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Кабмін звільнив від ПДВ та ввізного мита запчастини та комплектуючі для виготовлення електрогенераторів, а також обладнання супутникового інтернету (Starlink).

Міністерство цифрової трансформації планує закупити ще декілька тисяч терміналів супутникового зв'язку Starlink.