Зеленський сумнівається, що Путін застосує ядерну зброю проти України

Президент Володимир Зеленський не вважає, що російський диктатор Володимир Путін наважиться застосувати у війні проти України ядерну зброю, проте переконаний, що агресивні амбіції глави Кремля не обмежуються лише Україною, повідомляє Новое время.

Під час виступу на щорічному саміті DealBook він заявив, що це питання адекватності Путіна.

"Не думаю, що він скористається ядерною зброєю. Це питання його адекватності" , - зазначив гарант.

Зеленський додав, що ризик застосування Путіним ядерної зброї не є його найбільшим страхом, наголосивши, що він не має бути найбільшим страхом Заходу. Західні демократії мають бути найбільше стурбовані експансіоністськими військовими амбіціями Путіна, сказав він. На думку президента, якщо Росії вдасться завоювати частину України, то наступними можуть стати інші сусідні демократії.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін вкотре пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї, сказавши, що "це не блеф".

В українській розвідці заявляли, що вважають загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України «дуже високою». У той же час, на думку глави ГУР Кирила Буданова, найближчим часом Росія не завдасть ядерного удару.