Пенсії в Україні зросли з 1 грудня: хто отримає підвищення

Пенсійний фонд України з 1 грудня 2022 року провів планові перерахунки пенсій. Перерахунки здійснюються автоматично без додаткових звернень пенсіонерів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Виплата пенсій у перерахованих розмірах буде здійснюватися з грудня у встановлені пенсіонерам дати виплати" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-службі, для перерахунку є три підстави:

У зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб: з 2027 року до 2093 гривень (закон про держбюджет).

Це підстава для перерахунку розмірів мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, що залежать від прожиткового мінімуму.

Розмір підвищення у кожного пенсіонера визначається індивідуально та залежить від того, чи є у пенсійній виплаті складові, розмір яких базується на прожитковому мінімумі.

"Як правило, такий перерахунок стосується великої кількості пенсіонерів, проте середній розмір підвищення недостатньо великий" , - йдеться у повідомленні ПФУ.

У зв'язку із встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) у віці до 70 років, які отримують "страхові" пенсії, на рівні 2500 гривень або наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2500 грн.

Тим, хто має меншу тривалість страхового стажу, доплата встановлюється до розміру, пропорційного страховому стажу, що є у них.

Ця доплата враховується за наступних перерахунків.

Тим, хто отримує "страхову" пенсію, має повний страховий стаж та продовжує працювати, доплата до 2 500 гривень або до розміру, визначеного пропорційно до стажу, встановлюється з дати звільнення з роботи.

У зв'язку із зміною показника середньої заробітної плати, що застосовується при розрахунку пенсій по інвалідності та у зв'язку із втратою годувальника, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їхніх сімей.