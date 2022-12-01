Ситуація на фронті на ранок 1 грудня: інформація Генштабу

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка та Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яківлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам'янка, Водяне, Першотравневе та Мар'їнка на Донеччині, повідомляє Ділова столиця.

З метою недопущення просування українських воїнів на Сватівському та Лиманському напрямках противник здійснює інженерне обладнання лінії оборони. Продовжує переміщення особового складу, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів для комплектування та забезпечення нових підрозділів та втрат.

"Минулої доби ворог завдав 2 ракетних ударів по цивільних об'єктах у населеному пункті Камишеваха Запорізької області, здійснив 41 авіаційний удар і 28 обстрілів з РСЗВ за позиціями наших військ і населених пунктів, у тому числі й місту Херсон" , - зазначили в Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямах обстановки без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки Білорусь відбувається підготовка окремих підрозділів противника.

На Сіверському напрямку загарбники здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Бачевськ, Білопілля, Будки та Краснопілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська у прикордонних районах Білгородської області. Обстріли з російської артилерії зазнали районів населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілка, Червоне, Стариця, Огурцове, Бударки, Чавунівка, Дворічна та Західна Харківської області.

У Куп'янському та Лиманському напрямах противник веде оборону. Зафіксовано вогневий вплив ворога по районах населених пунктів Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Берестове, Дружелюбівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Білогорівка у Луганській області.

На бахмутському напрямі противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об'єктів у районах населених пунктів Верхньокам'яне, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Годин Яр, Опитне, Кліщіївка, Північне, Залізне.

На Авдіївському напрямку ворог намагається покращити тактичне становище. Вогневі поразки з танків та артилерії різних типів зазнали об'єктів у районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Зафіксовано обстріл з усього спектру артилерії по районах Вугледару, Богоявленки, Пречистівки та Великої Новосілки у Донецькій області.

На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли районами населених пунктів Загірне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки та Плавні Запорізької області та Нікополь у Дніпропетровській області.

На Херсонщині ворог обороняє раніше зайняті рубежі. Артилерійські та танкові обстріли зазнали районів населених пунктів, розташованих на правому березі річки Дніпро в Херсонській області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя і сам Херсон.

"Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки в населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведені та розосереджені в лісосмугах уздовж ділянки автодороги Олешки — Гола Пристань. Основа частини військ — це мобілізовані особи" , — пише Генштаб.

Там додали, що у приміщенні школи одного із населених пунктів Запорізької області окупанти облаштували польовий шпиталь. Протягом 28-29 листопада фіксувалася евакуація поранених колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також українські підрозділи збили БПЛА (ймовірно, типу "Орлан-10"). Інформація уточнюється.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за минулу добу вразили 7 районів зосередження особового складу та ОВТ, склад пально-мастильних матеріалів, а також 5 інших важливих об'єктів противника.