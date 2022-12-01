Кличко не виключає, що кияни можуть залишитись без тепла до весни

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що у випадку російських обстрілів інфраструктури столиці у холодну пору доведеться злити воду з системи опалення, і її буде складно подати до весни, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Кличко на Київському безпековому форумі.

"Якщо протягом 24 годин за температури -5 зовнішньої не буде опалення і води, нам потрібно буде зливати системи опалення в Києві, бо це може призвести до пошкодження систем життєзабезпечення. Ми будемо вимушені зливати воду. Це означає, що до весни подати воду буде дуже складно. І до початку весни будуть складні виклики".

Кличко зазначив, що "за дуже короткий проміжок часу температура в квартирах може не сильно відрізнятися від зовнішньої", також залишається загроза руйнування системи електропостачання у всьому місті.

Він закликав мешканців бути готовими до різних сценаріїв, навіть до найгіршого, та мати план дій на такий випадок.

"Я просив би кожного з киян поговорити з близькими, знайомими, де в когось є будинок, щоб у випадку критичної ситуації у вас були опалення і вода, ключові дві складові" , - сказав мер.

Кличко наголосив, що місто може в будь-який момент "повернутися до поганого сценарію, і пункти обігріву, вони ж пункти незламності – це не панацея і це не врятує людей".

"В місті Києві на сьогоднішній день перебуває 3,5 мільйони людей. 430 пунктів обігріву – смішно. І 500 не допоможе, і 5 тисяч буде замало. Не дай бог, в ситуації, вони захлинуться від кількості людей. Вони робляться не для того, щоб там жити. Це для тимчасового перебування в короткий строк" , - сказав мер.

Кличко також вважає, що Київ "був і залишається метою агресора".

"Те, що орків зараз немає в передмісті Києва – дякуємо ЗСУ, але це не значить, що плани змінилися і вони найближчим часом знов не захочусь повернутись" , - зазначив він.

29 листопада Київська міська держадміністрація закликала організації, які відповідають за обслуговування теплопостачання в Києві, у випадку надзвичайної ситуації злити воду з опалювальних систем, якщо температура опуститься до мінус 3°C і нижче.