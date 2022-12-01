Резніков заявив, що за листами з вибухівкою в Іспанії стоїть Росія

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що за вибухом в українському посольстві в Іспанії стоїть країна-агресор Росія, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу в четвер, 1 грудня, глава Міноборони зазначив, що росіяни використовують терористичні засоби, щоб навести терор.

"...Світ починає визнавати, що це [Росія] - держава-терорист. А терор не знає кордонів. Сьогодні пані міністерка [оборони Іспанії Маргарита Роблес] розповіла про вибухові листи, які вже отримують в Іспанії - вони використовують терористичні засоби, щоб навести терор. Вони намагаються припинити водопостачання в Україні, електрику, щоб ми були в холоді та в темряві. Це означає, що це виклик для всього світу" , - наголосив він.

Колега Резнікова Маргарита Роблес наголосила, що ні вибухівка, ні інші насильницькі дії не змусять Іспанію та інші демократичні держави відмовитись від підтримки України.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вже три українські посольства отримали листи з погрозами. Конверти під час отримання були просякнуті "червоною рідиною".

Вибух у посольстві України в Мадриді стався в середу, 30 листопада. Український посол в Іспанії Сергій Погорельцев повідомив, що вибухнув пакунок, що його адресували йому, постраждала людина.

Глава МЗС України доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.

Ще кілька пакунків із вибуховими пристроями в Іспанії відправили до кількох іспанських відомств та оборонної компанії.