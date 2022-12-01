Байден допустив переговори з Путіним, але є умова

Президент США Джо Байден вважає за можливі переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, але тільки якщо він має намір закінчити війну проти України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення журналіста Politico Елі Стоколса у Twitter.

"Я готовий поговорити з Путіним, якщо справді в ньому є зацікавленість - він шукає спосіб закінчити війну. Поки він цього не зробив" , - зазначив лідер США.

Байден також додав, що його переговори з Путіним можливі лише у випадку, якщо союзники щодо НАТО схвалять таку ініціативу.

Президент підкреслив, що російський диктатор "прорахувався по всіх пунктах", і думку про його перемогу над Україною навіть "неможливо уявити".

Нагадаємо, раніше Байден заявляв, що Сполучені Штати не збираються вступати в будь-які мирні переговори з Росією щодо України без відповідного рішення самої країни.

Також ми писали, що, за словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, лише глава української держави Володимир Зеленський може ухвалити рішення про початок переговорів з Росією та США не можуть натиснути на Україну.