МВА: Росіяни 12 разів обстріляли Херсон, є загиблий та поранений

Російські окупанти 12 разів обстріляли звільнений Херсон. В результаті загинула одна людина і ще одна була поранена, повідомляє Новое время.

Про це повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова під час відеозвернення.

"Обстрілів сьогодні за день 12, постраждалий один і один загиблий" , - сказала вона.

Лугова уточнила, що одна людина загинула в районі вулиці Василя Стуса, а постраждалого виявили на вулиці Чайковського, де внаслідок російського удару виникла пожежа в приватному будинку.

Усього з 20 листопада по 1 грудня у Херсоні, за її даними, було зафіксовано 119 ворожих «прильотів», загинули 19 людей, постраждали 37, серед них одна дитина.

28 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти за тиждень 258 разів обстріляли 30 звільнених населених пунктів правобережжя Херсонської області.