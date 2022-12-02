Сербія бойкотуватиме саміт ЄС і Західних Балкан у Тирані

Сербія бойкотуватиме саміт Європейського Союзу та Західних Балкан, який відбудеться 6 грудня в Тирані, повідомляє Європейська правда.

За його словами, нікого з Сербії не буде в Тирані на саміті через, як він зазначив, "ганебну" реакцію ЄС на призначення Ненада Рашича міністром в уряді Косова.

Вучич сказав, що призначення Рашича є порушенням Брюссельської угоди.

"Ця людина (Рашич) набрала менше одного відсотка на виборах, як і Рада Трайкович, яка була в його списку. Це свідчить про те, що вони хочуть переслідування та вигнання сербів із Косова та Метохії… Вони вибрали найгірших сербських покидьків, з дна відра, Рашича і Раду Трайкович, немає нікого гіршого, ті, хто не має довіри ні в кого в Сербії, але має довіру Альбіна Курті і західних агентств" , - заявив Вучич.

6 грудня в Тирані відбудеться саміт лідерів ЄС і Західних Балкан. На офіційному сайті Ради Європейського Союзу зазначено, що саміт є можливістю підтвердити ключову важливість стратегічного партнерства між ЄС і Західними Балканами, регіоном з чіткою перспективою членства в ЄС.