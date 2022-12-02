Зеленський та РНБО запровадили санкції проти діячів УПЦ МП

Президент Володимир Зеленський ввів у дію﻿ персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.

1 грудня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Президент того ж дня ввів його в дію.

РНБО ухвалила рішення після розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України.

"Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб згідно з додатком.

Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" , - йдеться у рішенні РНБО.

Список підсанкційних прізвищ президент 1 грудня обіцяв оприлюднити згодом.

Крім того, РНБО доручила Кабміну у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.

Також за 2 місяці уряд має забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Тепер Кабмін має координувати роботу Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, а їй мають підпорядковуватися структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, до повноважень яких належать питання реалізації права на свободу совісті і віросповідання, діяльності релігійних організацій.

Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено забезпечити у двомісячний строк проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, за необхідності вжити передбачених законом заходів.

Активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України доручено СБУ, поліцї та іншим держорганам, до компетенції яких належать питання у сфері забезпечення національної безпеки.