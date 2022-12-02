Митрополиту УПЦ МП оголосили підозру: він виправдовував захоплення Криму

Служба безпеки України повідомила﻿ про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, який виправдовував захоплення росіянами Криму.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) у підривній діяльності проти України. Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні. Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим" ,- повідомляють в СБУ.

СБУ з’ясувала, що на Кіровоградщину вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів. Також церковнослужителі проводили зустрічі на території Росії. Після цього у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу – її друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора.

Під час обшуків на території єпархії силовики виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими "кураторами". Незалежна експертиза прийшла до висновку, що злочинна діяльність митрополита загрожує державній безпеці України.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ.

Досудове розслідування триває.