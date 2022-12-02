Митрополиту УПЦ МП оголосили підозру: він виправдовував захоплення Криму
Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, який виправдовував захоплення росіянами Криму.
"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) у підривній діяльності проти України. Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні. Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим",- повідомляють в СБУ.
СБУ з’ясувала, що на Кіровоградщину вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів. Також церковнослужителі проводили зустрічі на території Росії. Після цього у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу – її друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора.
Під час обшуків на території єпархії силовики виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими "кураторами". Незалежна експертиза прийшла до висновку, що злочинна діяльність митрополита загрожує державній безпеці України.
Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ.
Досудове розслідування триває.