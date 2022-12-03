Наєв: Ворог накопичує сили у Білорусі, ми готуємося до реагування

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що захисники готуються до адекватного реагування на тлі накопичення військ у Білорусі, повідомляє Українська правда.

Про це сказав Наєв у відеозверненні.

"Ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою.

На території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ. Отже ми постійно відслідковуємо цю ситуацію, і готуємо наші сили до адекватного реагування.

Наразі загрози з боку Білорусі ще немає. Робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози".

За його словами, якщо зросте воєнна загроза з боку Білорусі, передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить Генеральний штаб.