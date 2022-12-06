Буданов: Нова масштабна хвиля мобілізації в Росії розпочнеться на початку січня

За даними української розвідки, масштабна хвиля мобілізації в Росії розпочнеться на початку січня наступного року, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що інформація про завершення мобілізації в Росії не відповідає дійсності. За його даними, ще з першого числа росіянам масово надходили повістки.

Буданов також переконаний, що у другій половині грудня у РФ не будуть проводити мобілізацію через новорічні свята.

"З початком січня піде повноцінна наступна хвиля мобілізації" , - заявив Буданов.

Генштаб повідомляв, що в Росії готуються до чергової хвилі мобілізації, яку планують проводити у січні-лютому 2023 року. За даними Міноборони, мобілізація в Росії не принесла результатів, яких очікувало командування окупаційних військ.