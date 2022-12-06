Зеленський відвідав поранених захисників України у Харківській області

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 6 грудня, відвідав поранених захисників України в Харківській області, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, у лікарні глава держави зустрівся з військовими медиками, привітав їх із Днем ЗСУ та вручив державні нагороди. Також Зеленський нагородив поранених військовослужбовців.

"Велика честь бути сьогодні з вами. Дякую вам за героїзм, із яким ви захищаєте нашу державу, її незалежність і територіальну цілісність, свободу й життя наших людей. Бажаю вам якнайшвидшого одужання" , — сказав він.

Зеленському доповіли про високі показники реанімації захисників, які перебували у стані клінічної смерті.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Президент також вручив ордени і медалі військовослужбовцям, які захищали Харківську область від повномасштабного вторгнення РФ. Так, звання героя України та орден Золота Зірка отримав командир 110-ї окремої мотопіхотної бригади Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Чумак, який в умовах бойових дій фактично з нуля створив бригаду, що зупинила просування окупантів. Підрозділи бригади з березня до грудня утримують 42-кілометрову смугу оборони на Донеччині.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Раніше 6 грудня президент відвідав із робочим візитом Донецьку область та вручив державні нагороди захисникам України.