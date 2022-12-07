Єврокомісія анонсувала дев’ятий пакет санкцій проти Росії

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала дев’ятий пакет санкцій проти Росії. До нього увійдуть, зокрема, обмеження доступу РФ до безпілотників через постачальників із третіх країн, повідомляє Новое время.

У своєму Twitter вона підкреслила, що Росія продовжує нести Україні смерть і розруху.

"Росія продовжує нести Україні смерть та розруху. Ми підтримуємо Україну і змушуємо РФ платити за свою жорстокість. Наявні вісім пакетів санкцій, які ми запровадили, вже кусаються. Сьогодні ми посилюємо тиск на Росію дев'ятим пакетом" , - йдеться у повідомленні.

За словами президента Єврокомісії, новий пакет санкцій проти Росії включатиме:

додавання ще майже 200 фізичних та юридичних осіб до підсанкційного списку;

санкції проти трьох російських банків;

обмеження доступу Росії до безпілотників безпосередньо та через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран;

новий експортний контроль, зокрема товарів подвійного призначення, які можна використовувати російської військової машиною.

Крім того, Єврокомісія націлилася на російську пропагандистську машину і пропонує виключити з ефіру ще чотири канали. Також ЄК висуває на розгляд додаткові економічні заходи проти енергетичного та гірничодобувного російських секторів.

Тепер новий пакет санкцій мають узгодити держави-члени у Раді ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у дев'ятому санкційному пакеті Україна розраховує побачити повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону на в'їзд до ЄС для громадян РФ. Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав ударити по ракетній індустрії країни-агресора.

6 жовтня Євросоюз запровадив нові санкції проти Росії. Серед іншого восьмий пакет включає обмеження цін на нафту. Це передбачає заборону на її перевезення, але з винятком для третіх країн, якщо нафта коштує менше за певний поріг.