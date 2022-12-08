Енергоатом: Росіяни завезли "Гради" на Запорізьку АЕС

В "Енергоатомі" стверджують, що росіяни, які окупували Запорізьку АЕС, завезли туди кілька реактивних систем залпового вогню "Град", що може свідчити про підготовку провокацій, повідомляє Українська правда.

"На територію захопленої Запорізької атомної електростанції рашисти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град".

Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі "захисні споруди" в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.

Найбільш вірогідна провокація, що готується, – обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими установками "Град" безпосередньо з майданчику ЗАЕС, користуючись "прикриттям" енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива" , - повідомляє прес-служба держпідприємства .

"Енергоатомі" нагадали, що загарбники використовують ЗАЕС для військових цілей і з самого початку агресії розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівку.

Підприємство повідомило МАГАТЕ про додаткове розміщення РСЗО "Град" безпосередньо на майданчику ЗАЕС.