ОВА: Росіяни обстріляли Торецьк, є один загиблий та поранені

ОВА: Росіяни обстріляли Торецьк, є один загиблий та поранені
Фото: Telegram

Внаслідок артилерійського обстрілу росіянами Торецька Донецької області 1 людина загинула й 2 дістали поранень, зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"1 людина загинула, 2 поранено внаслідок артобстрілу Торецька.
Снаряди влучили у приватний сектор — зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків".

Кириленко наголосив, що кожен цивільний, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку. Він попросив мешканців евакуюватися вчасно.

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