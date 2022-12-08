Папа Римський заплакав під час молитви про мир в Україні

Папа Римський Франциск не зміг стримати емоції та заплакав під час своєї молитви про мир в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Guardian.

Голос понтифіка почав тремтіти, коли він згадав про страждання українців. Після слів про бажання "передати подяку українського народу" він був змушений перервати свою молитву і не міг продовжувати близько 30 секунд.

Натовп, серед якого також був мер Риму Роберто Гуалтьєрі, почав аплодувати, коли Папа Римський перестав говорити і почав плакати.

Коли він відновив молитву, його голос все ще тремтів.

"...українського народу за мир, про який ми так довго просили Господа. Натомість я мушу передати вам благання дітей, старих, матерів та батьків та молодих людей цієї закатованої землі, яка так багато страждає" , - продовжив Папа Римський.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск назвав українців мучениками, а бурятів та чеченців - найжорстокішими.