Зеленський: Російські окупанти фактично зруйнували Бахмут

Російські окупанти фактично зруйнували Бахмут Донецької області, повідомляє Новое время.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю, 9 грудня.

"Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі — Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна… На землі цих районів уже давно не залишилося живого місця, не пошкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут — ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни" , — сказав глава держави.

Він подякував захисникам України, які тримають оборону на цих напрямках і «завдають ворогові відчутних втрат у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором».

"Кожен день героїчного опору наших Сил оборони, всього нашого народу наближає той день, коли вся Україна нарешті відчує перемогу, перемогу і мир. Реальний, надійний" , - також сказав Зеленський.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що захоплення Бахмута Донецької області має для російських окупантів "символічне значення" на тлі численних військових поразок і падіння морального духу серед солдатів.