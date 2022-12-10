Поліція зафіксувала 47 тисяч воєнних злочинів окупантів з 24 лютого

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну поліція зафіксувала близько 47 тисяч воєнних злочинів, вчинених окупантами, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко під час зустрічі зі співробітниками Управління дотримання прав людини, повідомляє сайт поліції.

Клименко зазначив, що серед зафіксованих злочинів – катування, зґвалтування, вбивства мирного населення.

Він наголосив, що всі правоохоронні органи України збирають докази воєнних злочинів, щоби притягти російських військовослужбовців до відповідальності.

Довідка:

10 грудня, відповідно до указу президента, в Україні відзначають День прав людини.