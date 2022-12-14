Маск втратив перше місце у списку Forbes

Підприємець і винахідник Ілон Маск поступився першим місцем у рейтингу Real Time Billionaires, який складає журнал Forbes, президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно та його сім'ї, повідомляє Новое время.

Статки Маска оцінюють у $176,8 млрд, а пана Арно та його родини — у $188,6 млрд.

За даними Forbes, за добу статки Ілона Маска скоротилися на $4,5 млрд (-2,49%), у той час, як Бернар Арно «розбагатів» на $2,7 млрд ( +1,44%). При цьому в індексі мільярдерів агентства Bloomberg Ілон Маск зі статками $168 млрд, як і раніше, займає перший рядок, а Бернар Арно — другий з $167 млрд.