ОП: В Україні за добу окупанти вбили 14 цивільних, ще 30 поранили

В Україні за добу, 15 грудня, російські окупанти вбили 14 мирних жителів, ще 30 цивільних зазнали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він уточнив, що ці дані є актуальними станом на 10:00 16 грудня.

Жертви та постраждалі внаслідок збройної агресії РФ проти України за добу:

Дніпропетровська область – троє загиблих, 10 поранених;

– троє загиблих, 10 поранених; Донецька область - семеро загиблих, семеро поранених;

- семеро загиблих, семеро поранених; Київська область - четверо поранених;

- четверо поранених; Харківська область - один загиблий;

- один загиблий; Херсонська область – троє загиблих, дев'ятеро поранених.

Вранці 16 грудня війська РФ здійснили нову масовану атаку на Україну. У низці областей працювало ППО, у Харківській та Дніпропетровській областях влучання у інфраструктурні об'єкти.

У Києві зафіксовано вибухи у трьох районах української столиці – Деснянському, Дніпровському та Голосіївському.

Частина областей України та великих міст залишилися без електроенергії, у Києві перебої з водопостачанням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська випустили по Україні 76 ракет, 60 з яких були знищені силами та засобами зенітних ракетних військ та протиповітряної оборони.

РФ також завдала ракетного удару по житловому будинку у Кривому Розі. Загинули двоє мирних жителів, ще вісім постраждали.