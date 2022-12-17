Спецназівці зупинили чергову спробу прориву ворога на Донеччині

Черговий прорив ворога провалився через вмілі дії спецпризначенців Нацгвардії у районі Великої Новосілки на Донеччині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдмила пресслужба НГУ.

Окупанти зазнали втрат живої сили та техніки.

Зазначається, що під час розвідувальних дій бійці спецпідрозділу "Омега" Нацгвардії України помітили, що ворог готується проводити наступальні та штурмові дії.

Зокрема, на напрямок, який тримають українські сили оборони, рухалась техніка та окупанти. Їхні координати були передані бійцям Збройних сил України, які спільно з нацгвардійцями відкрили вогонь по ворогу.

На іншому напрямку, де ворог намагався здійснити прорив, спецпризначенці самостійно знищили танк, БМП та кілька десятків живої сили противника.

Як зазначають гвардійці, ворог намагається просуватись під прикриттям важкої артилерії, що надзвичайно ускладнює ситуацію.

"Не допустити прорив ворога на цьому напрямку першочергове завдання нацгвардійців та інших підрозділів Сил оборони, адже це унеможливить їх подальшій наступ у напрямку Запоріжжя та Дніпра".