У ДТЕК показали, як виглядають енергетичні об'єкти після ракетної атаки

У компанії ДТЕК показали пошкоджений об'єкт енергетики, який зазнав ракетної атаки російських військ 16 грудня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram компанії.

"Зараз із обладнанням працюють наші енергетики, намагаючись відремонтувати його, де це можливо" , - йдеться у повідомленні компанії.

Там наголосили, що саме цей об'єкт частково відновлюється після серії ракетних атак. Однак повністю він зможе заробити лише після завершення війни.

Нагадаємо, другого дня після дев'ятої масованої ракетної атаки російських окупантів дефіцит електроенергії в українській системі все ще залишається значним. В усіх регіонах діють відключення світла.

Наприклад, у Київській області близько 50% регіону залишається без світла. У цьому відновлювальний процес ускладнює погода.