Мессі перевершив Марадону за кількістю трофеїв у збірній Аргентини

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, вигравши чемпіонат світу в Катарі, перевершив легендарного Дієго Марадону за кількістю трофеїв у національній команді біло-блакитних, повідомляє Новий час.

Перемігши на чемпіонаті світу, Мессі завоював третій трофей за збірну Аргентини та обійшов Марадону, у якого два титули у національній команді.

До цього Мессі ставав переможцем Кубка Америки-2021 та вигравав Фіналіссиму-2022 (матч між переможцями Євро та Кубка Америки).

Дієго Марадона зі збірною Аргентини перемагав на чемпіонаті світу-1986 та вигравав Кубок Артеміо Франки-1993 – аналог Фіналіссими.